Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, sarı lacivertlilerin resmî kıyafet sponsoru Damat'ın sosyal medya adresinde 'Kısa Sorular Net Cevaplar' adlı programda soruları cevapladı. Yunanistan ile Türkiye arasında mantalite farkı olmadığı için çok kolay adapte olduğunu söyleyen Pelkas, “Geldiğim günden beri elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın sevgisini hissediyorum” derken “Pandeminin bitmesi ve statların dolması için dua ediyorum. Çılgın taraftarımızı sadece YouTube’dan izledim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum” ifadesinde bulundu.

Pes etmek yok

Sürekli kendini geliştirme çabasında olduğunu dile getiren Pelkas, “Tutkunuzu sonuna kadar yansıtmak, konsantrasyonunuzu yüksek tutmak zorundasınız” derken olumsuz yorumların kendisini daha fazla motive ettiği itirafında bulundu. Şampiyonluk yarışına da değinen Yunan yıldız, “Şu anda Beşiktaş’ın 4 puan gerisindeyiz. Ayrıca onların bir maçı da eksik. Ama savaşmaya devam edeceğiz. Tek yapmamız gereken bu. İnanmak ve savaşmak. Maç maç gidiyoruz. Bu yolun sonunda şampiyon da olabiliriz” sözleriyle yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

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