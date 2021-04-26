Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer haftayı Fatih Karagümrük galibiyetiyle kapatırken öne çıkan istatistik Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın durumuyla ilgiliydi. Ahmet Ağaoğlu yönetimi bugüne kadar beş teknik adamla çalışırken maç başı puan ortalaması anlamında zirvede 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Avcı vardı. 2.04’lük bir ortalama yakalayan Avcı’yı Ünal Karaman (1,85), Hüseyin Çimşir (1,80), Rıza Çalımbay (1,77) ve Eddie Newton (1.00) takip etti.

Dışarıda yenilmiyor

Avcı’nın göreve geldiğinde 17. sırada bulunan bordo mavililerin şimdi dördüncü durumda olması ve Avrupa vizesi alacak duruma gelmesi alkış aldı. Abdullah Hoca ile 28 maçta 57 puan toplayan Karadeniz ekibi deplasmanlarda ise çok farklı bir grafik sergiledi. Fırtına, Avcı yönetiminde dış sahada henüz yenilgi yüzü görmedi. 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alındı. Ve son sekiz maçta da mağlubiyetin olmaması da dikkat çekiciydi.

Değerine değer katıyor

Süper Lig’in ve Trabzonspor’un en değerli oyuncusu (16 milyon avro) konumunda bulunan Uğurcan Çakır, Karagümrük maçında altı kurtarış yaptı. Değerine değer katan Uğurcan’ın sezon son iyi bir rakama Avrupa’ya açılması bekleniyor.