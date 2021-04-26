Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 35. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 34 müsabakanın 23'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Avrupa kupalarında 723. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 723. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 475. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 474 müsabakada 255 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.