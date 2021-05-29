Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan seçimlerde Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi aday olduklarını açıklamıştı. Ancak pandemi sebebiyle seçimlerin 19 Haziran’a alınmasının ardından camia içinde merak edilen ‘Başka aday çıkacak mı?’ sorusu dün itibarıyla cevabını buldu. Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir’in de koltuğa talip olmaları ve bütün adayların Divan Kuruluna başvurularını tamamlamalarıyla beraber Galatasaray’da tam altı adayla seçim maratonuna başlandı.

Albayrak listede

Adayların Divan Kuruluna gerekli evrakları teslim etmeleriyle beraber listeler de belli olurken önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. İlk seçim tarihinde aday olmayan ve Adnan Polat’ın destek verdiği Yiğit Şardan’ın listesinde mevcut yönetimde ikinci başkan olan Abdurrahim Albayrak yer alırken Burak Elmas da listesinde değişikliğe giderek Fatih Terim’in avukatı olan Rezan Epözdemir’i yönetim kuruluna dâhil etti. Daha önce aday olacağını açıklayan mevcut başkan Mustafa Cengiz ise yeniden göreve talip olmadı.

BORÇLAR TL İLE

Kritik adım

Galatasaray Kulübü, bütün kredi borçlarının TL'ye çevrildiğini açıkladı. Buna göre sarı kırmızılıların bankalara yabancı para cinsinden kredi borcu kalmadı. Ayrıca kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılıp, 9 yıla çıkarıldı.

Ozan’dan forma

Sezonu Liverpool’da noktalayan Ozan Kabak, Fatih Terim’e imzalı formasını yolladı. Ozan, “Çok değerli Hoca’m ve Terim ailesine sevgilerle” notunu düştü.