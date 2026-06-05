Premier Lig'de küme düşme potasının sadece 2 puan uzağında sezonu tamamlayan Tottenham, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Andrew Robertson'ı renklerine bağladı. 32 yaşındaki İskoç sol bek, 1 Temmuz itibarıyla Tottenham kadrosuna dahil olacak.

Andrew Robertson, 2017 yılında Hull City’den transfer olduğu Liverpool'da forma giydiği 9 sezonda 378 resmi maça çıktı. İskoç oyuncu, bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 de İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli sol bek, yeni sezonda Premier Lig ekibi Tottenham'ın başarısı için mücadele edecek.

"UZUN YILLARDIR HAYRANLIKLA TAKİP EDİYORUM"

Transferin ardından Tottenham'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Roberto De Zerbi, "Andy, uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğim bir isim. Takımımıza olağanüstü teknik kalitesinin yanı sıra büyük bir deneyim, liderlik ve karakter getirecek. En üst seviyede rüştünü ispatlamış, tam anlamıyla bir kazanan. Hem saha içinde hem de saha dışında bizim için çok büyük bir figür olacağına inanıyorum. Onunla çalışmak ve takım üzerindeki olumlu etkisini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KADRO KALİTEMİZİ YUKARI TAŞIYACAK"

Tottenham Sportif Direktörü Johan Lange, Robertson'ın Premier Lig tarihinin en iyi sol beklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Onun kalitesi, karakteri ve kupalarla dolu kariyeri kadromuzun seviyesini yukarı taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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