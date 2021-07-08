Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa gururlandıran haber Milli yüzücü Berk Saka'dan geldi. Saka, 200 metre bireysel karışıkta Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

200 METREDE LİDERLİĞİ ELDE ETTİ

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta milli sporcu Berke Saka, altın madalya elde etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda, erkekler 200 metre bireysel karışık finali yapıldı.

Milli yüzücü Berke Saka, 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Bir diğer milli sporcu Sanberk Yiğit Oktar, 2.03.51 ile yarışı 7. sırada bitirdi.

100 METREDE TÜRKİYE REKORU KIRMIŞTI

Ukrayna'dan Vadym Naumenko gümüş, Alman Cedric Buessing bronz madalya aldı.

Milli sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü yarışında finalde yüzdüğü 54.91'lik derecesiyle 17-18 ve 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak, Avrupa dördüncüsü olmuştu.

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