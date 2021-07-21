Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik direktör Fatih Terim ve mili dalışçı Şahika Ercümen gibi isimlerin bulunduğu spor camiasının önemli isimleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



ERDOĞAN'DAN ELMAS VE TERİM'E PSV TELEFONU

Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diledi.

ERCÜMEN'E TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Encümen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Encümeni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Encümen’e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.

Erdoğan'dan Suriyeli mülteciler mesajı: Katillerin kucağına atamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamalarına "Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum. Şu anda bunlar bize sığınmışlar 'elaman' diliyorlar. Bu 'elaman' dileyenlere 'Hadi geldiğiniz yere dönün' diyemeyiz" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Kuzey-Güney diye bir olay kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı vererek, "Biz, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin egemen devlet üzerine kurulu yeni çözüm teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır" diye konuştu.