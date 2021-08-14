Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yeni sezonun ilk haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de santrfor arayışları devam ederken, gündeme gelen son isim Ekvadorlu Enner Valencia'nın millî takımdan arkadaşı Felipe Caicedo oldu. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre 3-5-2 oynatan Simone Inzaghi yönetiminde sık sık forma şansı bulan 32 yaşındaki oyuncu Maurizio Sarri yönetiminde geri planda kaldı. Rotasyonda Ciro Immobile ve Vedat Muriqi'nin gerisinde kalan ve satış listesine konulan Caicedo ile birçok Serie A takımı yakından ilgileniyor.

Zorlama bir fikir

Santrfor konusunda listesinin ilk sırasında hala Alexander Sörloth'u bulunduran Fenerbahçe Norveçli yıldız için görüşmelerini sürdürse de bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde B planı olarak Caicedo'yu tutuyor. Sözleşmesinin gelecek yaz bitecek olması sebebiyle Sörloth'a oranla daha ekonomik olan Caicedo geçtiğimiz sezon ligde 25 maçta sekiz gol atmıştı. Anlaşmaya vardığı oyunculara imza attırabilmek için kısa bir süre içerisinde 20 milyon avro bulması gereken Lazio'nun Caicedo için gelecek teklifleri kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kim Kanarya oldu

F.Bahçe, Güney Koreli defans oyuncusu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!" denildi. Futbolcu her iki ülkedeki saat farkı sebebiyle Kore kanadında işlemlerin yavaş yürümesinden gecikmeli imza attı.

DIMITRIS PELKAS: 3-4 hafta yokum

∂ İdmanda omzu çıkan ve yerine geri takılan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas ”Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Min-jae Kim'i resmen açıkladı Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3 - 4 sahalardan hafta uzak kalacağını açıkladı.