Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç'un minimum 3 maksimum 4 transfer yapacaklarını ifade etmesi üzerine gözler teknik ekibe çevrildi.

İtalya'dan gelen son dakika bilgisine göre, sarı lacivertliler Senegalli futbolcu Keita Balde ile ilgileniyor. Samatta ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. İtalyan gazeteci Di Marzio, La Masia altyapısında yetişen Keita Balde ile temasa geçildiğini yazdı.

WATFORD VE VALENCIA'NIN DA RADARINDA

1995 doğumlu Keita Balde, geçen sene Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde Monaco ve Inter gibi takımlar da bulunan Keita'yı isteyen takımlar arasında Ozan Tufan'ı transfer eden Watford ve La Liga temsilcisi Valencia da var.

BARCELONA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, daha sonra Lazio'ya transfer oldu.

Lazio ile dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Kite Balde, daha sonra Monaco'ya transfer oldu.

Sörloth bilmecesi sona erdi! Yeni adresi belli oldu Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin radarında olan Alexander Sörloth'un Marsilya'ya gideceği iddia edildi.