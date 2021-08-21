Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Bodrumspor’un altyapısında yetişen 17 yaşındaki genç stoper İsmail Tarım ile ilgilendiği belirtildi.

NET BİR TEKLİF YOK

Sarı kırmızılı ekibin İsmail Tarım’ı yakından takip ettiğini ve resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürülürken net bir teklifin halen olmadığı belirtildi.

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Hava toplarına hakimiyeti ile öne çıkan 1.90’lık genç stoper, geçen sezonun son iki maçında 90 dakika sahada kalmış ve büyük beğeni toplamıştı. 7 yıldır Bodrumspor forması giyen İsmail Tarım, 2018 yılında Türkiye 3’üncüsü olan Bodrumspor U14 Takımı'nın da kaptanıydı.

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