Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Baldırında ağrı hisseden futbolcu dün sağlık kontrolünden geçirildi. MR görüntülenmesi yapılan Alex'in uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan sambacının sahalardan üç hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Fırsat kaçtı

Alex, Beşiktaş'ın sahasında B. Dortmund'la yapacağı Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, ligdeki Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında da görev alamayacak. Millî arayı oyuncunun fiziğini ve takıma adaptasyonunu güçlendirmek için fırsat gören Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtı.

Hoş geldin Alex Siyah beyazlılar Brezilyalı Alex TeIxeIra’nın jeneriklik golüyle öne geçti. Salih Uçan kırmızı kartla (dk. 48) atılınca on kişi kalan Kartal ikinci yarıda yine golü arayan taraftı. Karagümrük’ün son bölümdeki baskısı sonucu değiştirmedi

Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen duyurdu! Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.