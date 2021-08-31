Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lige mola millî maçlara tekrar merhaba… 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda üç maç birden oynayacak A Millî Futbol Takımı’nda bir yanımız ise eksik. O yanımız da ülkemizi İngiltere’de temsil eden oyuncularımız, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu. İngiltere’nin, koronavirüs sebebiyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkeler arasında yer aldığımız için ay yıldızlı futbolcularımız Türkiye’ye gelemiyor. TFF ise buna çözüm için müzakere masasında oturuyor.

Son ana kadar

Türkiye Futbol Federasyonu, millî oyuncularımızı yarın Karadağ ile İstanbul’da oynayacağımız maça yetiştirebilmek için İngilizlerle görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle de Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan’ın durumu bizim için büyük önem arz ediyor. Eğer anlaşma sağlanırsa üç isim de özel uçakla Türkiye’ye getirilecek ve maça yetiştirilecek. Bu arada Çağlar, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçından sonra oynayacağımız Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek. Çünkü iki sınav da deplasmanda.

İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncelleyerek, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları’nın "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığını duyurdu. İngiliz basınına göre sarı listeye alınması beklenen Türkiye ise, kırmızı listede kalmaya devam etti.