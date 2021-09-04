Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız başarılı grafiklerini uluslararası spor arenasında da sürdürüyor. Milli tenisçimiz İpek Öz, İsviçre'de düzenlenen TCCB Open Turnuvası'nda performansıyla göz doldurdu. Öz, Macar raket Anna Bondar'ı yenerek finale çıktı.

EV SAHİBİ İKİ SPORCUYU DA ELEDİ

22 yaşındaki milli tenisçi İpek Öz İsviçre’nin Collonge-Bellerive kentinde toprak zeminde düzenlenen toplamda 60 bin dolar ödüllü TCCB Open Turnuvası'nda elemelerde final turunda kaybettiği Rus raket Alena Fomina-Klotz'u şanslı kaybeden olarak yer aldığı ana tabloda ilk turda eledi. Öz ev sahibi ülkeden iki rakibini de geçerek yarı finalde Macar raket Anna Bondar ile karşılaştı. 4 numaralı seri başı Anna Bondar'ı 1 saat 52 dakika sonunda 7-5, 6-3 yenen Öz elemelerden geldiği turnuvada adını finale yazdırdı.

Öz'ün finalde rakibi 3 numaralı seri başı Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia olacak. TCCB Open İpek Öz - Beatriz Haddad Maia final mücadelesi yarın TSİ 11.30'da başlayacak.

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finalde! Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi İpek Öz Antalya'da şampiyon Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonunun toplam 15 bin dolar para ödüllü turnuvası MTA Open'ın finalinde Rumen Andreea Amalia Rosca'yı yenerek şampiyon oldu.