Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubunda zirveyi korumaya devam ediyor. Grubun 5. maçında Cebelitarık'la karşı karşıya gelen A Milliler, mücadeleyi 3-0'la galip tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR/ İLK YARI

2. dakikada Kaan Ayhan’ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından düşürülünce hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada Enes Ünal’ın kullandığı penaltıda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kaan Ayhan kafa pasıyla topu çevirdi. Altıpasta bulunan Mert Müldür'ün vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çıkardı.

20. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içi sol tarafından şutunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada orta sahada topu alan Tjay De Barr'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR/ İKİNCİ YARI

46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Tjay De Barr’ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile verkaçından sonra defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

64. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

65. dakikada sol kanattan Efecan Karaca’nın pasında topu alan Hakan Çalhanoğlu’nun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

78. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Roy Chipolina’nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

83. dakikada sağ kanattan Mert Müldür’ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman’ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çeldi.

MAÇA DAİR NOTLAR

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx

Cebelitarık: Dayle Coeling x, Graeme Torrilla x, Roy Chipolina x, Aymen Mouelhi x, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 x), John Sergeant x, Scott Wiseman x, Julian Valarino x, Tjay De Barr x (Styche dk. 73 x), Kian Ronan x, Anthony Hernandez x (Jamie Coombes dk. 69 x)

Yedekler: Gibraltar, Goldwin, Banda, Jolley, J. Chipolina, Bosio, Felipez, Badr, Morgan, E. Santos, J. Coombes

Teknik Direktör: Julio Ribas

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik x (Hakan Çalhanoğlu dk. 46 xxx), Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx (Rıdvan Yılmaz dk. 81 ?), Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı x (Kenan Karaman dk. 46 xx), Efecan Karaca xx, Orkun Kökçü xx, Yusuf Yazıcı xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Merih Demiral dk. 65 xx), Enes Ünal x (Halil Dervişoğlu dk. 46 xxx)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Ozan Kabak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 54), Hakan Çalhanoğlu (dk. 65), Kenan Karaman (dk. 83) (Türkiye)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay De Barr (Cebelitarık)

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