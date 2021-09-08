Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Kadrosuna 10 yeni isim katan Galatasaray transferin son gününde orta sahaya takviye için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in listesinin en üstlerinde yer alan Gedson Fernandes için son defa Benfica ile masaya oturan sarı kırmızılılar, dört taksitle 10 milyon avro bonservis önerisine “Peşin 15 milyon avro” cevabı gelince transfer görüşmelerini sonlandırdı.

Satın alma opsiyonlu

Yönetim alternatif olarak belirlediği Aliou Dieng’i bitirmek için düğmeye bastı. El-Ehli Kahire’de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu için Cimbom 1,5 milyon avro kiralama bedeli 2,5 milyon avro da mecburi satın alma teklifini sundu. Oyuncu açısından problem yok ve kulübünün kararı bekleniyor. Aslan’ın son gün de olsa bu transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.

Morutan sevindiriyor

Uzun pazarlıklar sonrası 3,5 milyon avroya FCSB’den transfer edilen Morutan, antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Yirmi iki yaşındaki hücum oyuncusunun istekli tavrı ve hırsı başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere herkesin yüzünü güldürüyor. Millî arayı da iyi geçiren oyuncu Aslan’ın değişmezleri arasına girmeye çok yakın.

ARSENAL REDDETTİ

Elneny’yi vermediler

∂ Transferin son gününde orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray için bir olumsuz haber de İngiltere’den geldi. Sarı kırmızılılar sözleşmesi sezon bitecek olan Elneny için Arsenal’in kapısını çalarak bonservissiz kadrosuna katmak için teklif yaptı. Ancak Ada ekibi bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya futbol takımının kadro listesini gönderdi.

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