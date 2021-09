Türkiye Gazetesi

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrasında 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Vitor Pereira ile yeniden anlaşan Fenerbahçe'nin kadrosunda büyük değişim yaşandı. Yeni sezon öncesi birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan isim ise Sinan Gümüş oldu.

Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, kendisine gelen teklifleri kabul etmedi ve Fenerbahçe'de kaldı. A takımdan ayrı antrenman yapan Gümüş, sessizliğnii bozarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Deneyimli futbolcu, kendisini Fenerbahçe'den büyük görmediğini ve her türlü fedakarlığı yaptığını belirtti.

"HİÇ PİŞMANLIK DUYMADIM"

Sinan Gümüş, "Fenerbahçe'mize geldiğimde kamuoyuna hiçbir zaman yansımayan çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymadım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp sizi istiyorsa fedakarlık yapmak zorundasınız. Ben de bu fedakarlığı hem maddi hem manevi anlamda sonuna kadar yaptım." ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOKTU"

Çeşitli kulüplerle görüştüğünü ancak kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle transferinin gerçekleşmediğini aktaran Sinan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı, anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım Genova'dan bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim. Her zaman olduğu gibi formamın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım ama kulübümün birkaç hafta önce verdiği karara da saygı duymaktan başka bir çarem yoktu. Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgilenen kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da maalesef transferim gerçekleşmedi. Buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı."

"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

Kendini Fenerbahçe'den büyük görmediğini kaydeden Sinan, "Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim. Fenerbahçe'de olmaktan her zaman gurur duydum. Tüm bu yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma devam edip kendimi hazır tutacağımı ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

