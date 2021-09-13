Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası A Millî Futbol Takımı için teknik adam arayışları devam ediyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, göreve Fatih Terim'in çağrılması durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi. Elmas, “Biz Hoca'mızla uzun vadeli plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hoca'mızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum” dedi.

Cezamıza rağmen...

Cezalı olması rağmen Trabzon’a giden ancak maçı protokol tribününden seyredemeyen Burak Elmas, “Cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanında olmamızı engellemeyecek. Bundan sonra da cezamız sürecince takımlayız. Umarız Türk futbolu arzu ettiğimiz gibi her şeye herkese eşit mesafede adil ve dürüst yönetim şartlarına kısa zamanda kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Terim: O ikinci 45'i istiyorum! İyi bir ritim yakaladıklarını ve oyunlarını giderek geliştirdiklerini belirten Galatasaray’ın tecrübeli hocası “Randers maçını çeviren iştahlı takım hep sahada olsun” ifadelerini kullandı