Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son şampiyon Beşiktaş zirveyle arasındaki puan farkının açılmaması için Alanya deplasmanında mutlak üç puan hedefliyor. Takımı kriz ortamlarından çıkarmada başarılı olan teknik direktör Sergen Yalçın bu kritik karşılaşma öncesi sıkıntılı. Siyah beyazlılarda Batshuayi gibi Salih Uçan da hastalandığı için kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı devam eden Gökhan Töre’nin yanı sıra kadro dışı bırakılan N’Sakala da kafilede yer almadı.



Kanada Milli Takımı'nda oynayan Atiba ve Larin'in yol yorgunu olduğu için Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor

ALEX YA DA CAN

Yaklaşık 20 saatlik bir yolculuk sonrası Kanada’dan dönen Atiba ve Larin ise yol yorgunu. Bu yüzden Sergen Yalçın bu iki oyuncuyu kulübede oturtmayı planlıyor. Oyuncularından sıkı savunma anlayışı ve rakibin hızlı hücumcularına karşı sabırlı ve dikkatli bir oyun isteyen başarılı teknik adam, orta alanda Alex Teixeira ve Can Bozdoğan arasında ise kararsızlık yaşıyor. Ancak daha tecrübeli olan Alex formaya daha yakın gözüküyor.

HEDEF 3 PUAN

Son hazırlıklarını sabah yaptığı çalışmayla Ümraniye’de tamamlayan Beşiktaş, öğleden sonra ise Alanya’ya hareket etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına “Galibiyetten başka sonuç istemiyorum” uyarısında bulundu.

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