Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedaviye başlandığı söylendi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."

Fenerbahçe, ligin 22'nci haftasında Altay'ı 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltmiş ve moral bulmuştu.

Fenerbahçe’de kriz büyüyor! 3 yıldız isim takımdan ayrılıyor Fenerbahçe’de krizler giderek büyüyor. Ligdeki başarısız performansı ve Mesut Özil ile teknik direktör İsmail Kartal arasındaki gerilim Fenerbahçe’de suyun taşmasına sebep oldu. Öte yandan transfer döneminde Fenerbahçe’nin yıldız isimlerine talip artarken, yeni bir sıcak gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin yıldız 3 isminden beklenmedik bir talep geldi. Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Osayi Samuel ayrılmak istediklerini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe, Altay'ı evinde 2-1 yendi Fenerbahçe 2 maç sonra galibiyetle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin damga vurduğu gecede 3 puanı Fenerbahçe aldı. İsmail Kartal yönetiminde sahne alan sarı lacivertlilerin tabelasında İrfan Can Kahveci ile Serdar Dursun vardı. İki isim de bir gol bir asistle ön plana çıktı. Lider ile fark 15'e indi. Altay ise üst üste 7'inci mağlubiyetini aldı.