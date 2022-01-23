Başarılı performansıyla kaleyi devralan Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle kaleyi Berke Özer’e emanet etmişti. Sın haftalardaki kötü performansıyla taraftarın tepkisini çeken Berke Özer, Sivasspor maçının ardından dayanamadı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI
Dün oynanan Sivasspor maçında yediği frikik golüyle taraftarın tepkilerini alan Berke, maçtan sonra sosyal medya hesaplarını kapattı. Sezon sonu mukavelesi bitecek Berke'nin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
Sosyal medya hesaplarını kapattı.
Fenerbahçe, Sivas'ta dondu kaldı Eksikleri fazla olan sarı lacivertliler, Miha Zajc ile öne geçti devamında Yiğidoların baskısı geldi. Duran topta Pedro Henrique skoru belirledi. Sivas'ın iki topu da direkten geri geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal açıkladı: Novak'tan kötü haber Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, D.G. Sivasspor maçında sakatlanan Novak'ın yürüyemediğini söyleyerek durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
Sivasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1 Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, 18'inci dakikada Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Sivassporlu Pedro Henrique'nin golüyle maç 1-1 berabere tamamlandı.