Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda bir kez daha kritik bir karar vermek durumunda. Bugüne kadar yaptığı hoca tercihleriyle hayal kırıklığı yaşatan Koç, beklentileri çok yukarı çekmişti ki, İsmail Kartal ve ekonomik şartlar her şeyi değiştirebilir. Başkan’ın önündeki iki isim; Joachim Löw ve Jorge Jesus vaatleri karşılayabilecek kalibrede. Ancak hem kendi maliyetleri hem ekipleri hem de istedikleri transfer bütçeleri mevcut şartları fazlasıyla aşıyor.

ŞARTLAR BELİRLEYECEK

Öte yandan sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal maliyet ve performans dengelerini alt- üst ediyor. Sarı lacivertlilerle para dahi konuşmadan dümene geçen Kartal, enkaz bahanesi üretmeden takımı şaha kaldırdı, tribünleri arkasına aldı. Başkan Koç’un her iki lejyonerlerle görüşmeye devam ettiği ancak nihai kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi. Eğer Löw ve Jesus indirime yanaşmaz Kartal da seriyi devam ettirirse sarı lacivertliler yeni sezona İsmail Hoca’yla girecek.

İSAK VURAL SAHNE ALACAK

F.Bahçe bugün 17.00’de Saracoğlu’nda Shakhtar Donetsk'i misafir edecek. Geliri Ukrayna’daki savaş mağdurları yararına kullanılacak dostluk maçında İsmail Kartal’ın yedek oyunculara şans vermesi bekleniyor. Arda Güler’in ilk 11’de çıkacağı mücadelede forma giyecek 15 yaşındaki İsak Vural Fenerbahçe tarihînin en genç ismi olacak.

Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'den maç sonu duygulandıran istek Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci golünü genç yetenek Arda Güler kaydetti. Büyük sevgi gördüğü tribünler önünde attığı golle duygusal anlar yaşayan Güler, maç sonrası gol attığı topu yanında götürdü.

Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor Sarı lacivertliler 4. dakikada Serdar Aziz'le öne geçti. Taraftarın sahaya istediği Arda Güler 68'de oyuna girdi, 83'te penaltıdan skoru perçinledi. İsmail Kartal'ın takımı ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı.