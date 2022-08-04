Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Einarsson gole izin vermedi.
31. dakikada Einarsson’un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.
37. dakikada Sigurjönsson’un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
38. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin kale içine pasında Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1
BREİDABLİK - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
Vaduz - Konyaspor 1-1 Maç Özeti I Lihtenştayn'da atamayana attılar! Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk oldu. 3 topu direkten dönen ve neredeyse 90 dakika tek kale oynayan Yeşil-Beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve turu Konya'da rövanş maçına bıraktı.
DANİEL ALEKSİC YILDIZLAŞTI
52. dakikada Mounir’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Steindorsson’un ceza yayına pasında Viktor Einarsson yerden topu filelere yolladı. 1-2
90+2. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Kopavogsvöllur
Hakemler: Petri Viljanen xx, Mika Lamppu xx, Mikko Alakare xx
Breidablik: Anton Einarsson xx, Gunnlaugsson xx, Muminovic xx, Morgeirsson xx, Ingvarsson xx, Viktor Einarsson xx, Sigurjönsson xx (Andri Yeoman dk. 81 ?), Eyjölfsson xx, Svanthorsson xx (Steindorsson dk. 58 x), Thörhallssson xx, Thorvaldsson xx
Yedekler: Bragason, Mikkel Qvist, Helgason, Fodilsson, Petursson, Omar Sowe, Gautason, A. Ludviksson, T. Halldorsson
Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Şener xx (Mahmut Tekdemir dk. 66 x), Duarte xx, NDayishimiye x, Hasan Ali xxx, Biglia xx, Ömer Ali xx (Caiçara dk. 75 x), Aleksic xxx, Deniz Türüç xxx (Szysz dk. 89 ?), Mounir xx (Serdar Gürler dk. 66 x), Okaka xx (Crivelli dk. 66 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Epureanu, Ahmed Touba, Lima, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Erdinç Sözer
Goller: Viktor Einarsson (dk. 63), Aleksic (dk. 38 ve 90+2), Deniz Türüç (dk. 58) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Muminovic, Thorvaldsson (Breidablik), Mounir, NDayishimiye, Ömer Ali, Emre Belözoğlu (Başakşehir)
Fenerbahçe - Slovacko 3-0 Maç Özeti I Fener tur kapısını araladı! Süper sol ayak Lincoln Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde devam eden Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko ekibiyle kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 2-0 galip gelerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Biri firikten diğer ceza sahası dışından iki nefis gol atan 1 de asist yapan yeni transfer Lincoln, kalitesini konuşturdu.