Türkiye Gazetesi

Sivasspor ile Gaziantep FK yeni sezonun ilk haftasında 1-1 berabere kaldı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın yönettiği maçta iki takım da sezona 1 puanla başladı.

Maç boyuna üstün oynayan ve daha çok pozisyona giren taraf olan Gaziantep FK deplasman şanssızlığını kıramadı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor sezonun ilk resmi maçında Trabzonspor'la Süper Kupa için karşı karşıya gelmiş ve 4-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak olan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un muhtemel rakibi belli oldu.

ALEXANDRU MAXİM'DEN KLAS GOL

9. dakikada Kerim’in pasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare topla buluştu. Yatabare’nin sağ taraftan sert vuruşunda Kaleci Günay topu gole izin vermedi.

11. dakikada Maxim korner vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kalesini terk eden Muammer rakip oyunculardan önce topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

19. dakikada Maxim’in korner vuruşunda Djilobodji'nin penaltı noktasından yaptığı kafa şutunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Maxim ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Maxim'in şutunda Muammer topu oyuna alına çelerken, dönen topu Figueiredo yeniden kaleye göndermek istedi, Goutas topu uzaklaştırmayı başardı.

YENİ TRANSFER HANOUSEK PENALTI YAPTIRDI

47. dakikada Markovic’in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Figueiredo kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, top kaleci Muammer’de kadı.

53. dakikada Gradel’in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farklı dışarı çıktı.

61. dakikada yine Gradelsol kanattan topu penaltı noktasına ulaştırdı. Yatabare’nin sert ve uzun şutunda kaleci Günay topu çeldi.

64. dakikada Ulvestad’ın gole gittiği pozisyonda Hanousek topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi. 1-1

Gaziantep FK Çek sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xxx, Candaş Erbil xxx, Deniz Caner Özaral xxx

DG Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xxx, Murat xx (James dk. 75 xx), Uğur xx, Robin xx, Ulvestad xx, Kerem xx (Cofie dk. 86 ?), Erdoğan xx, Gradel xxx, Yatabare xxx (Angielski dk.86 ?)

Yedekler: Ali Şaşal, Appindanrgoye, Njie, Alaaddin, Ziya, Özkan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou xx, Hanousek xxx, Jevtovic xx, Furkan xx (Merkel dk. 73 xx), Mustafa xxx (Mızra dk. 89 ?), Maxim xxx, Markovic xx (Veliu dk. 65 xx), Figueiredo xx (Borven dk. 73 xx)

Yedekler: Mustafa, Arda, Toşca, Halil, Ömürcan, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Gradel (dk. 64 pen.) (DG Sivasspor), Maxim (dk. 23) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Yatabare, Caner (DG Sivasspor), Hanousek, Djilobodji, Furkan (Gaziantep FK)

Gaziantep FK'ya Lazio'dan orta saha! Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı 10 futbolcu için imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreni ile yeni transferler kendilerini Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmelere imza attı. Kırmızı-Siyahlı idareci Sezer Cihan "Orta sahaya alacağımız oyuncu Lazio takımında oynuyor" dedi.