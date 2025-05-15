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9 puan farkla liderdi, 90+9'da yerini kaybetti! Şampiyon son hafta belli olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 puan farkla liderdi, 90+9&#039;da yerini kaybetti! Şampiyon son hafta belli olacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda'da şampiyonluk yarışı kızıştı, zirvede işler karıştı. Dört hafta önce ligde PSV'nin önünde 9 puan farkla lider olan Ajax, peş peşe kaybettiği 10 puanla ligin bitimine bir hafta kala liderliği kaptırdı. 

Süper Lig'de bir dönem Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Hollanda ekibi Ajax, Eredivise'nin 30'uncu haftasına girerken topladığı 73 puanla en yakın rakibi PSV'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu ancak işler değişti.  Şampiyonluğunu ilan etmek için adeta gün sayan ve ligin son 4 haftasına lider giren Ajax, üst üste 10 puan kaybederek kabusu yaşadı.

90+9'DA GELEN GOLLE YIKILDI

Heracles karşısında rahat bir maç geçiren PSV'de gözler Ajax maçından gelecek bir gol haberindeyken, beklenen gol 90+9 da Blokzijil'den geldi ve Philips Stadı'nda büyük coşku yaşandı. Maçın 2-2 berabere sona ermesiyle birlikte Ajax'ın puanı 75, galibiyet alan PSV'nin ise 76'ya yükseldi. 

Böylece PSV, 4 hafta önce 9 puan gerisinde olduğu Ajax'ın bu süreçte 10 puan kaybetmesiyle bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi.

Son haftada PSV, Rotterdam deplasmanına konuk olacak. Ajax ise kendi evinde Twente'yi konuk ederek bir yandan da Rotterdam'dan gelecek sonucu bekleyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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