Türkiye Gazetesi

Macaristan dönüşü ayağının tozuyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi oyuncularına yönelik bir konuşma yaptı.

Takımda yaşanan kabuk değişimi sonrası oyuncularının kısa sürede uyum sürecini atlatmalarını sağlamaya çalışan deneyimli teknik adam daha çok sorumluluk alınmasını istedi.

Böyle bir sonucu hak edecek bir takım olmadıklarını oyuncularına aktaran Avcı, geçiş dönemini en az hasarla geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak herkesin üzerine düşün enerjiyi takımı için vereceğine inandığını belirtti.

Abdullah Avcı'dan "kovulacak" iddialarına "3 yıl uzattık" yanıtı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Dün gece Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a yenilen Avcı kulüp takımları kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve bordo-mavili takımın başında Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçta sadece 4 galibiyet alabildi

UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR

Abdullah Avcı'nın, Adana Demirspor karşısında bazı bölgelerde revizyona gitmesi bekleniyor. Özellikle formsuz olan savunma bölgesinde arayışlarına sürdüren deneyimli teknik adam, Bartra'nın yanına Denswill ve Hugo arasında bir tercih yapacak. Orta sahada da değişikliğe gitmesi beklenen Avcı'nın kaleyi de sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır'a vermesi bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Avrupa Lig H Grubu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynadığı maçtan sonra 9 Eylül Cuma günü Trabzon'a dönen bordo-mavililer ayağının tozuyla akşam saatlerinde antrenman gerçekleştirmişti.

Günü izinli olarak geçirecek olan Karadeniz ekibi Adana Demirspor maçı hazırlıklarına 11 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Adana'ya hareket etmesi bekleniyor.

Zorlu mücadele pazartesi günü 20.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - KIZIL YILDIZ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül Perşembe günü Kızılyıldız'ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin saat 11.00 itibarıyla satışa sunulduğu belirtildi.

Maçın biletlerinin VIP Platinum 1250, VIP Gold 1000, VIP Silver 750, batı tribün 350, doğu tribün için ise 250 liradan satışa çıkarıldığı, fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Karşılaşmanın misafir tribün biletlerinin de deplasman takımı olan Kızılyıldız'a ayrıldığı vurgulandı.

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