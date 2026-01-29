UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında aynı anda oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray ve Karabağ'ın ilk 24'e girdiği, Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın son nefeste tur biletini aldığı gecede Arda Güler, iyi performansını asistle süslediği maçta oyundan alınmasına çok öfkelendi ve kulübeye tepki gösterdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid'i kalecisinin golüyle 4-2 deviren Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı.

KALECİ ATTI, BENFICA TURLADI

Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı.

Real Madrid'in son saniye golüyle mağlup ederek 9 puan ve eksi 2 averajla tur biletini alan Benfica'da Teknik Direktör Jose Mourinho büyük sevinç yaşadı.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.

MİLLİ YILDIZDAN TEPKİ

Teknik Direktör Alvaro Arbeloa tarafından oyundan alınan Arda Güler, sahanın en iyilerinden biri olmasına rağmen kenara alınmasına çok öfkelendi ve kulübeye tepki gösterdi.

Arda Güler'in tepki gösterdiği an

KARABAĞ 22. SIRADA BİTİRDİ

Azerbaycan ekibi Karabağ ise deplasmanda Liverpool'a 6-0 mağlup oldu. Karabağ, 10 puanla 22. basamağı elde ederek play-off'lara kaldı.

TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Benfica - Real Madrid

ZİRVE ARSENAL'IN OLDU

İngiltere ekibi Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını ilk sırada tamamladı.

Arsenal, son haftada Kairat'ı 3-2 mağlup etti ve namağlup şekilde 24 puan topladı.

Öte yandan doğrudan son 16 turuna yükselen 8 ekibin 5'ini İngiltere Premier Lig takımları oluşturdu. Lider Arsenal'ın yanı sıra Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiltere ekipleri oldu.

90+8'de kaleci attı, Benfica tur biletini kaptı! Arda Güler çok sinirlendi, tepki gösterdi

12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Newcastle United (İngiltere): 1-1

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray: 2-0

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 4-1

Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 4-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-0

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-3

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya): 1-0

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz): 2-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 4-1

