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Haberler > Spor > A Milli Takım, Riva'da toplandı! 4 futbolcu ilk defa kadroya çağrıldı

A Milli Takım, Riva'da toplandı! 4 futbolcu ilk defa kadroya çağrıldı

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A Milli Takım, Riva&#039;da toplandı! 4 futbolcu ilk defa kadroya çağrıldı

Spor Haberleri

Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kadroya çağrılan 4 yeni isim ilk defa takımla çalıştı.

Almanya'da yapılacak EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular saha ortasında toplanarak basın mensuplarına poz verdi.

A Milli Takım, Riva'da toplandı! 4 futbolcu ilk defa kadroya çağrıldı - 1. Resim

4 OYUNCU İLK DEFA A MİLLİ OLDU

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolcular Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Oğuz Aydın için tüm futbolcular karşılıklı dizilerek koridor oluşturdu. Dört futbolcu bu koridordan geçti ve ilk kez aday kadroya davet edildikleri için kutlandı.

A Milli Takım, Riva'da toplandı! 4 futbolcu ilk defa kadroya çağrıldı - 2. Resim

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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