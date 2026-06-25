2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile karşılaşacak ABD'de milli futbolcular Mark McKenzie, Chris Richards ve Christian Pulisic, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takımın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarının sorularını cevaplayan Chris Richards, Mark McKenzie ve Christian Pulisic, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

"HİÇBİR ZAMAN KARAMSARLIĞA KAPILMADIM"

Türkiye karşısında forma giymeyi ümit ettiğini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu Christian Pulisic, şunları kaydetti:

"İlk maçtan sonraki süreç benim için biraz zordu ama hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. Takımdan ayrı kalmak istemediğim için bir an önce toparlanmaya çalıştım, bu süreçte takımımı destekleyebildiğim için mutluyum. Dünya Kupası'nda yer almak çok özel bir duygu. Sahada olup takıma her şekilde yardım etmeyi çok istiyorum. İlk iki maçtan aldığımız galibiyetlerle bir üst tura çıkmak çok keyifliydi, oynamasam bile bu takımın bir parçası olmak paha biçilemez."

İyi futbolcuların büyük anlarda devreye girmesi gerektiğinin altını çizen Pulisic, şöyle konuştu:

"Dünya Kupası, izlemesi çok heyecan verici bir serüven. Son maçtaki galibiyet bizde gerçek bir kazanma mantalitesi oluşturdu ve bu durum sonraki maçlarımıza da yansıyacak. Dünya Kupası maçları çok zorlu geçiyor ama hepimiz bir sonraki turlara galibiyetle gitmeye odaklandık."

"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA KARDEŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Takımda iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren 26 yaşındaki futbolcu Chris Richards, "Bence sahip olduğumuz başarının bununla çok ilgisi var. Gerçekten iyi bir oyuncu kültürü oluşturduğumuzu düşünüyorum. Fazla milli maça çıkmamış oyuncular bile bu gruba dahil oldu ve çok iyi uyum sağladılar. Saha içinde ve dışında kardeş gibi hissediyoruz. Bunu kutlamalarımızdan, her ikili mücadelede birbirimizi desteklememizden, küçük bir gerginlik olduğunda herkesin oraya koşmasından görebilirsiniz. Saha dışındaki arkadaşlığı gerçekten sevdiğinizde, saha içinde işlerin çok daha kolaylaştığını düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN İYİ BİR FUTBOL KÜLTÜRÜ VAR"

Richards, her maçta forma giymek istediğini belirterek, Türkiye karşısında nasıl bir kadronun sahada olacağını bilmediğini söyledi.

Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Richards, "Son Avrupa Şampiyonası'nda çok güçlü bir takım olduklarını hatırlıyorum ve bence Türkiye'nin iyi bir futbol kültürü var. Türkiye'nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk ama ne olursa olsun onları hafife almayacağız. Yarın sahaya çıkıp hala 3 puan almaya çalışacaklarını biliyoruz, bu yüzden nihayetinde kazanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Avrupa ekiplerinin Kuzey Amerika takımlarını "kolay lokma" olarak gördüğünü söyleyen Richards, "Tam tersi olduğunu size göstereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Dünya Kupası'na girerken sadece kazanmak değil, tarih yazmak hakkında da konuştuk. Her maçı ve her antrenmanı tarih yazmaya devam etmek için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

"TÜRKİYE FARKLI VE ZORLU BİR RAKİP"

McKenzie, zor bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Türkiye farklı ve zorlu bir rakip. Kazanmak istiyoruz ve onların kalitesine saygı duymamız gerekiyor. Ancak bizim için mesele, şimdiye kadar gösterdiğimiz aynı yoğunluğu sahaya yansıtabilmek. Bizim için olay, kendi zihniyetimize, kendimize odaklanmak ve kendi durumumuzu kontrol edebildiğimizden emin olmak." dedi.

Türkiye'nin kaliteli bir kadrosu bulunduğuna işaret eden McKenzie, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onların da turnuvayı kendileri için doğru notayla bitirmek isteyeceklerini, sahaya çıkıp 3 puanı almak isteyeceklerini biliyoruz. Bizim için de Paraguay'da ve Avustralya'da yaptığımızın aynısını yapıp, bunu daha da artırmak önemli. Yoğun bir maç olacak, ülkemizi ve ailelerimizi en üst düzeyde temsil ettiğimiz bir maç olacak. Buraya gelip ülkemizi ve ailelerimizi en üst düzeyde temsil etmek, yapabileceğimizi bildiğimiz performansları sergilemek istiyoruz. Bu bir süreç. Bir gecede çözülecek bir şey değil, tek bir kampta, hatta 6 veya 12 ayda da çözülemez. Ama bu grup içerisinde bunu isteyen tüm oyuncular ve teknik kadro olarak o inanca sahibiz. Niyetimiz, turnuvaya galibiyetle başlayıp her şeyi adım adım götürmekti."

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