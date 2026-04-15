Abone sayısında Avrupa'da ilk 20: 'Üç büyükler'in Youtube rekabeti
Türk futbolunun 'Üç büyükleri' olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ait YouTube kanalları, ulaştıkları abone sayılarıyla Avrupa'da ilk 20 kulüp içinde yer alıyor.
- Avrupa'da en çok YouTube abonesine sahip ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi temsilcilerinden oluşuyor.
- Bu takımları Galatasaray 15, Fenerbahçe 16 ve Beşiktaş 19'uncu sırada izliyor.
- Galatasaray'ın abone sayısı 3,9 milyon, Fenerbahçe'nin 3,1 milyon ve Beşiktaş'ın 1,7 milyon olarak belirtiliyor.
- Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 3 Türk ekibi, 6 İngiliz, 4'er İspanyol ve İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız temsilcisi yer alıyor.
- YouTube'da 20 milyon abone barajını aşan tek kulüp 25,6 milyon ile Barcelona oldu.
En fazla YouTube abonesi olan ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 temsilcilerinden oluşurken; bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izliyor.
GALATASARAT 15'İNCİ SIRADA
En çok abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 5 büyük lig takımları dışında 3 Türk temsilcisi bulunuyor. YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında; Galatasaray 15, Fenerbahçe 16, Beşiktaş ise 19'uncu basamakta yer alıyor. Galatasaray'ın platformdaki abone sayısı 3,9 milyona ulaşırken, Fenerbahçe'nin 3,1 milyona, Beşiktaş'ın ise 1,7 milyona çıktı.
Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan ilk 20 kulübü arasında 3 Türk ekibi ile 6 İngiliz, 4'er İspanyol ve İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız temsilcisi bulunuyor.
20 MİLYON OBONEYİ AŞAN TEK KULÜP BARCELONA
YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu. İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekler ağza geldi
İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor. İngiltere'den Liverpool 12,1 milyon, Manchester United ise 11 milyon aboneye sahip.
Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan 20 spor kulübü şöyle:
|Sıra
|Takım
|Ülke
Abone sayısı
15 Nisan 2026
|1
|Barcelona
|İspanya
|25,6
|2
|Real Madrid
|İspanya
|19,5
|3
|Juventus
|İtalya
|14
|4
|Liverpool
|İngiltere
|12,1
|5
|Manchester United
|İngiltere
|11
|6
|PSG
|Fransa
|10
|7
|Atletico Madrid
|İspanya
|9,9
|8
|Manchester City
|İngiltere
|9,2
|9
|Chelsea
|İngiltere
|6,3
|10
|Inter
|İtalya
|6,6
|11
|Bayern Münih
|Almanya
|5,3
|12
|Arsenal
|İngiltere
|5,3
|13
|Roma
|İtalya
|5,2
|14
|Tottenham
|İngiltere
|5
|15
|Galatasaray
|Türkiye
|3,9
|16
|Fenerbahçe
|Türkiye
|3,1
|17
|Real Betis
|İspanya
|2,5
|18
|Milan
|İtalya
|2,2
|19
|Beşiktaş
|Türkiye
|1,7
|20
|Borussia Dortmund
|Almanya
|1,6