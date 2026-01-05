İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'de yeni teknik direktör belli oluyor. Londra ekibi, Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg'un 41 yaşındaki teknik patronu Liam Rosenior ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Rosenior, 2023-2024 sezonunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City’de görev yapmıştı.

Premier Lig'de Manchester City ile 1-1 berabere kalınan maç öncesi teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'de Liam Rosenior dönemi başlıyor.

İLK MAÇINA BU HAFTA ÇIKABİLİR

Guardian'da yer alan habere göre; Ligue 1'de Strasbourg’u çalıştıran Liam Rosenior'un, Chelsea ile görüşmek için Londra’ya gittiği ve bugün bir toplantı yapılacağı belirtildi. Rosenior’un, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak Fulham maçında takımının başında olabileceği ifade edildi.

Liam Rosenior

LIAM ROSENIOR KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Bristol City, Fulham, Torquay, Reading, Ipswich Town, Hull City ve Brighton formaları giyen Liam Rosenior, 2018 yılında emekli oldu. Teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı Brighton'ın U23 takımında başlayan Rosenior, sonrasında Derby County ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de görev yaptı. Rosenior, geçtiğimiz sezonun başında Strasbourg'la sözleşme imzalamıştı.

Acun Ilıcalı

Championship temsilcisi Hull City'nin başında 78 maça çıkan 41 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1,40 puan ortalaması ile mücadele etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası