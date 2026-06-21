Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, eski Göztepeli Emersonn için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibinin transferi gerçekleştirmesi halinde, sözleşmedeki sonraki satış maddesi sayesinde İzmir temsilcisinin kasasına milyonlarca euroluk gelir girecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz temsilcisi, daha önce Göztepe forması giyen ve şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'ta oynayan Emersonn'u transfer listesine aldı.

Emersonn

HULL CITY'DEN 17 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City, 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Emersonn için Toulouse'a 17 milyon euro değerinde resmi teklif sundu. Ancak Fransız kulübünün bu rakamı yeterli bulmayarak öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

Haberde, Hull City yönetiminin transferden vazgeçmediği ve genç golcü için teklifini artırmaya hazırlandığı ifade edildi.

Emersonn

FRANSA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Göztepe'den 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Toulouse'a transfer olan Emersonn, Fransa'daki ilk yılında başarılı bir performans ortaya koydu.

Genç forvet, Toulouse formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 7 gol ve 3 asist üreterek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Emersonn

GÖZTEPE'NİN GÖZÜ BU TRANSFERDE

Emersonn'un muhtemel transferi yalnızca Hull City ve Toulouse'u değil, eski kulübü Göztepe'yi de yakından ilgilendiriyor.

İzmir temsilcisinin Toulouse ile yaptığı anlaşmaya göre, oyuncunun 10 milyon euronun üzerindeki bir bedelle satılması halinde Göztepe sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkına sahip bulunuyor. Bu nedenle Hull City'nin teklifini yükseltmesi ve transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılı kulübün kasasına önemli bir gelir girmesi bekleniyor.

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