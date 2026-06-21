Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Demba Ba, futbolculuk kariyerinin ardından yöneticilik görevine adım attı. Fransız ekibi Le Havre, eski golcüyü sportif direktörlük görevine getirirken, bu atamayı "köklerine dönüş" olarak duyurdu.

Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formalarıyla iz bırakan eski futbolcu Demba Ba, futbol kariyerinin ardından yöneticilik alanında önemli bir göreve adım attı. Fransız ekibi Le Havre, 40 yaşındaki eski golcünün kulübün yeni sportif direktörü olduğunu açıkladı.

"KÖKLERİNE GERİ DÖNÜYOR"

Le Havre Kulübü tarafından yapılan duyuruda, Demba Ba'nın kulüple olan güçlü bağlarına dikkat çekildi. Açıklamada, "Bu bir bakıma köklerine dönüş. Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'de geçirdi. Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor." ifadeleri kullanıldı.

Fransız futbol adamının, kulübün sportif yapılanmasında aktif rol üstlenerek gelecek planlamasında söz sahibi olması bekleniyor.

Demba Ba

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyeri boyunca Avrupa ve Asya'da önemli takımlarda görev yapan Demba Ba; Hoffenheim, Newcastle United, Chelsea, West Ham United ve Şanghay Shenhua gibi kulüplerin formasını terletti. Güçlü fiziği ve golcü kimliğiyle dikkat çeken Senegalli eski futbolcu, kariyerinde önemli başarılara imza attı.

SÜPER LİG'DE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, her iki kulüpte de Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte taraftarların sevgilisi haline gelen deneyimli isim, Başakşehir'in 2019-20 sezonundaki tarihi şampiyonluğunda da önemli katkı sağladı.

Demba Ba

LE HAVRE YENİ SEZONDA DAHA İDDİALI OLMAK İSTİYOR

Fransız temsilcisi Le Havre, 2025-26 sezonunu Ligue 1'de 35 puanla 14. sırada tamamladı. Kulüp yönetimi, sportif direktörlük görevine getirilen Demba Ba'nın liderliğinde yeni sezonda daha rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

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