Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, 39 yaşında hayatını kaybetti.
Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı.
Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.
TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ
Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giydi.
Karadeniz ekibinde 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.
Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı.
1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.