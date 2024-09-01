Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!

Spor Haberleri

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı.

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti! - 1. Resim

TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giydi.

Karadeniz ekibinde 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı.

1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar varİsrail'de Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan İsrail takımıyla ilgili sert açıklama! 'İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler' - SporBeşiktaş'tan İsrail takımıyla ilgili sert açıklama!Paralimpik Oyunları'nda üçüncü altın madalya geldi! Serkan Yıldırım'dan tarihi başarı - SporParalimpik Oyunları'nda üçüncü altın madalya geldi!Galatasaray'da Icardi şoku! Arjantinli golcü 25. dakikada oyundan çıktı - SporGalatasaray'da Icardi şoku! İlk ayrıda oyundan çıktıGalatasaray, Adana'da 5 attı! Son şampiyon gol olup yağdı - SporGalatasaray, deplasmanda 5 attı!Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç 25 Eylül'de - SporTemsilcilerimizin Avrupa Ligi fikstürü açıklandıBarcelona, Real Valladolid'e 7 gol attı! Raphinha performansıyla maça damga vurdu - SporBarcelona, Real Valladolid'e 7 gol attı! Raphinha performansıyla maça damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...