Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi

4 Ocak 2024 18:56 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 18:58

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

"TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUM"

Çakar, avukatı Bışar Özbey'le Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi. Savcılığa ifade veren Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık." diye konuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

AHMET ÇAKAR NE DEDİ?

Büyükekşi için son günlerde "Bylockçu" ifadesini kullanan Çakar, "Benim futbolumu bu herif mi yönetecek? Sen 55 defa kiminle görüştün onu açıkla önce" demişti.