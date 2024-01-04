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    Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi

    Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için kullandığı "Benim futbolumu bu herif mi yönetecek? Çift Bylockçu" sözleri nedeniyle savcılıkta ifade verdi.

    Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi&#039;nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi
    Spor Haberleri  / AA

    Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

    "TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUM"

    Çakar, avukatı Bışar Özbey'le Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi. Savcılığa ifade veren Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık." diye konuştu.

    TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    AHMET ÇAKAR NE DEDİ?

    Büyükekşi için son günlerde "Bylockçu" ifadesini kullanan Çakar, "Benim futbolumu bu herif mi yönetecek? Sen 55 defa kiminle görüştün onu açıkla önce" demişti.

    Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: AA
    Ahmet ÇakarMehmet Büyükekşi
    Haberler > Spor > Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi
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