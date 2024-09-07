Ahmet Çakar'dan çarpıcı Barış Alper Yılmaz yorumu: Türk hakemleri utanmalı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında Galler ile golsüz berabere kaldı. Ahmet Çakar, karşılaşmada kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

10 kişi 1 puan... Fena değil! Milliler deplasmanda Galler ile berabere kaldı

10 kişi 1 puan... Fena değil! Milliler deplasmanda Galler ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında dün akşam Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 62'nci dakikasında Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü ve takımımız 10 kişi kaldı. Maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, takımını on kişi bırakan Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TÜRK HAKEMLERİ UTANMALIDIR''

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri;

''Türk hakemleri utanmalıdır. Galatasaraylı oyuncular, ama Galatasaray formasıyla ama Milli takım formasıyla yurt dışına çıktıklarında atılıyorlar."

"Barış Alper Yılmaz, ikinci sarı kartı Türkiye liginde örneğin Kayserispor'a veya Göztepe'ye yapsaydı, atılmazdı. İlk sarı kartı da almazdı, penaltı olmamasına rağmen kırmızı kartı da görmezdi. Ama elin oğlu öyle değil işte."