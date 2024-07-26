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Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok, hakemliği bıraktı

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Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok, hakemliği bıraktı

Spor Haberleri

Süper Lig'de uzun yıllardır yardımcı hakemlik yapan Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu hakemliği bıraktı. İki tecrübeli hakem, geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıkladığı '2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemler' listesinde yer almalarına rağmen seminere çağrılmamışlardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yönetimi, geçtiğimiz günlerde MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

Gündoğdu başkanlığında MHK, görevine radikal kararlarla başladı. '2024-2025 sezonunda görev alacak hakemler' listesinde FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, hiçbir klasmanda kendisine yer bulamadı.

Bunun yanında listede olan bazı hakemler ise MHK tarafından düzenlenen seminere davet edilmedi.

Bu isimler arasında uzun yıllardır Süper Lig'de yardımcı hakemlik görevlerini yürüten Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu da var. 'Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi'nde bulunmalarına rağmen seminerde yer almayan Ok ve Taşçıoğlu, hakemliği bırakma kararı aldı.

İki yardımcı hakem, bir dönem eski hakem Fırat Aydınus ile birlikte aynı ekipte birçok maçta görev aldı.

Ayrıca TFF'nin resmi sitesinden açıklanan yeni sezon hakem listesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) kategorisinde bulunan Hakan Ceylan, Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat ve Koray Gençerler de seminere çağrılmadı.

Düzenleyen:  - Spor
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