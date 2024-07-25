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TFF 1. Lig ekibi, Moryke Fofana'yı transfer etti

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TFF 1. Lig ekibi, Moryke Fofana&#039;yı transfer etti

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, geçen sezonu Samsunspor'da geçiren Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Manisa Futbol Kulübü, Moryke Fofana ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Moryke Fofana, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

TFF 1. Lig ekibi, Moryke Fofana'yı transfer etti - 1. Resim

MORYKE FOFANA KİMDİR?

Manisa Futbol Kulübü yeni transferi Moryke Fofana, 23 Kasım 1991 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.

Futbola ülkesinde başlayan Fofana, 2012-2013 sezonunda Norveç takımlarından Lillestrom takımına transfer oldu.

Burada geçirdiği 3 sezonun ardından Fransa ekibi Lorient takımına imza atan olan tecrübeli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Konyaspor'a transfer olarak Türkiye'ye adım attı.

Yeni Malatyaspor ve Samsunspor formaları da giyen Fofana, kariyerinde çıktığı 358 resmi maçta 54 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
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