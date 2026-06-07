İtalya Serie A ekibi Juventus'un, Fenerbahçe ile de anılan Alexander Sörloth ile kişisel şartlar konusunda anlaşma sağladığı ve transferin 25-30 milyon avro civarında biteceği ileri sürüldü.

Transferin gözde isimlerinden Norveçli golcü Alexander Sörloth, Juventus forması giymeye hazırlanıyor.

SÖRLOTH İLE ANLAŞILDI

Fabrizio Rıomano'nun haberine göre; Juventus ve Alexander Sörloth'un menajerleri arasında kişisel şartlar konusunda ilk anlaşma sağlandı. Transferin 25-30 milyon avro civarında bir bedelle sonlanacağı belirtildi. Juventus'un, Sörloth dışında Nico Gonzalez için de Atletico Madrid'le görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mauro Icardi cephesinden kritik açıklama: Menajeri çok net konuştu

GEÇEN SEZON 21 GOLLÜK KATKI

Atletico Madrid ile ile geçen sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Alexander Sörloth

VLAHOVIC'E YOL GÖRÜNDÜ

Torino ekibinde yaşanan bu gelişmenin ardından gözler Dusan Vlahovic'in geleceğine çevrildi. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat önerilmeyen Sırp golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

26 yaşındaki santraforun ismi, Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.

Juventus'la 2025-2026 sezonunda 23 maça çıkan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası