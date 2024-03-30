Ali Koç topa tuttu! 'Tarihin en aşağılık sezonu'

Koç, “Trabzonspor maçı, bardağı taşıran damladır. Trabzon’daki olay tamamen organize ve belli bir amaçla bizi şampiyonluktan etmek üzerine kurulmuş bir örnektir” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mart ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Trabzon’da yaşanan olayları “Organize bir kötülük” olarak niteleyen Koç’un sözlerinden öne çıkanlar şöyle: “Bu gidişat gidişat değil, kabul edilemez bir gidişat. Ne hikmetse hiçbir kulübün başına gelmeyecek tek olay bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi. Fenerbahçe mağduru filan da oynamıyor. Nasıl olur da bir kulübün başına bütün bunlar gelir, bizi yönetenler nasıl buna müsaade eder anlamıyorum…”

BUNUN ADI ZORBALIK

“Sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve düşünmeden taşınmadan 2 Nisan’a gidiyoruz. Trabzonspor maçı kesinlikle toplanmamızın nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Trabzon’daki olan bize göre tamamen organize, belli bir hedef doğrultusunda. Organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi. Bu güvenlik zafiyetini hiç kimse açıklayamaz. Bizim stadımıza kadın çalışanlar ruj bile sokamıyor. Bir kez daha Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi zorbalık ile elinden alınacaktı. Trabzon Emniyeti’nin zaafı büyük.”

İNŞALLAH CEZA VERMEZLER

“Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Belki başka ülkelerde 50 sezonda olmuyordur, biz 5 ayda yaşadık. Niye sevkler yapılmadı? Ne bekleniyor? Seçimle ne alakası var? Duyum almaya başladık. Bizim futbolcularımıza ceza verilecekmiş. Onların menfaatleri açısından inşallah vermezler. Çünkü Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Fenerbahçeli futbolcuların linç mi edilmesi gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür’ün vücuduna girince mi işin ciddiyetini anlayacağız?”

ALİ KOÇ'TAN İNCİLER