Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık koltuğunu devreden kaybeden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kulüp binasına giderek, Sadettin Saran'a destek mesajı verdi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz cumartesi günü Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede sonuç pozitif çıktı. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda sonuçların açıklanması için Sadettin Saran ve Ali Koç, kürsüye birlikte yürümüştü

DESTEK ZİYARETİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, kulüp binasına giderek, Sadettin Saran'a destek ziyaretinde bulundu.

Koç'un, daha önce finansal konularda Saran'a destek vereceğini duyurmuş; soruşturma sebebiyle İtalya'dan dönen Fenerbahçe Başkanı'nı Atatürk Havalimanı'nda karşılamak istediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası