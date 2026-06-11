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Alman efsaneden Galatasaray'a ziyaret: Dursun Özbek ile görüştü
Bundesliga devi Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.
Özetle DinleAlman efsaneden Galatasaray'a ziyaret: Dursun Özbe...
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Spor az önce
Bundesliga devi Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.
- Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde 56 yaşındaki futbo ladamı Oliver Kahn'ı ağırladı.
- Oliver Kahn, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsanevi kalecisidir. Kahn, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmıştır.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde 56 yaşındaki Alman efsane eldiven Oliver Kahn'ı ağırladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmış olan Oliver Kahn, Başkanımız Dursun Aydın Özbek’i ziyaret etti" denildi.
Bayern Münih'in kalesini 14 yıl (1994-2008) boyunca koruyan, Almanya Milli Takımı formasını 86 defa giyen yıldız isim, Bundesliga temsilcisinde CEO olarak da görev almıştı.
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