Bundesliga devi Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde 56 yaşındaki Alman efsane eldiven Oliver Kahn'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmış olan Oliver Kahn, Başkanımız Dursun Aydın Özbek’i ziyaret etti" denildi.

Bayern Münih'in kalesini 14 yıl (1994-2008) boyunca koruyan, Almanya Milli Takımı formasını 86 defa giyen yıldız isim, Bundesliga temsilcisinde CEO olarak da görev almıştı.

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