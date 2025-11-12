Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alman kulübü, tazminata mahkum oldu: Filistin'i desteklediği için kovduğu futbolcuya servet ödeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bundesliga ekibi FSV Mainz 05, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" paylaşımı nedeniyle sözleşmesini feshettiği eski futbolcusu Anwar El Ghazi'ye karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FSV Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi'ye karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi, kulübün açtığı temyiz davasında, El Ghazi'nin sözleşmesini sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, El Ghazi'nin "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Alman kulübü, tazminata mahkum oldu: Filistin'i desteklediği için kovduğu futbolcuya servet ödeyecek - 1. Resim

Bu nedenle, kulübün sözleşmeyi "derhal fesih" yoluyla sonlandırmasının geçersiz olduğuna karar verildi.

Mahkeme kararına göre, Mainz 05, futbolcuya yaklaşık 1,5 milyon avro tutarında alacağını ödemek zorunda kalacak.

Mahkeme, kararın kesin ve temyize kapalı olduğunu açıkladı.

Mainz İş Mahkemesi, geçen yıl Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek veren Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine kulüp, kararı Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesinde temyize götürmüştü.

El Ghazi'nin, Katar Ligi'nde bir kulüpte forma giydiği öğrenildi.

