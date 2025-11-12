Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Vitor Pereira'nın yerine Galli teknik adam geldi

Vitor Pereira'nın yerine Galli teknik adam geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vitor Pereira&#039;nın yerine Galli teknik adam geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik adamlık görevine Rob Edwards'ı getirdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

3.5 YILLIK ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BU SEZON 2 PUANDA KALDI

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'da mide bulandıran görüntü! 64 ton bozuk köfteyi vatandaşa yedireceklerdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF, Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladı - SporTFF, Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladıTFF'den bahis skandalına ilişkin yeni açıklama: 47 futbolcu detayı... - SporTFF'den bahis skandalına ilişkin açıklamaFenerbahçe, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçti: İlk görüşme yapıldı - SporFenerbahçe, Barçalı yıldız için harekete geçtiBeşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye eleştiri: Yanlış yaptılar, mağdur ettiler - SporAdalı'dan TFF'ye eleştiri: Yanlış yaptılar, mağdur ettilerGalatasaray'da Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz gerginliği: Tartışma çıktı - SporG.Saray'da Icardi ve Barış Alper gerginliğiTFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı! Resmen açıkladılar - SporTFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...