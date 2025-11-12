Vitor Pereira'nın yerine Galli teknik adam geldi

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

3.5 YILLIK ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BU SEZON 2 PUANDA KALDI

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor