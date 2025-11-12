Vitor Pereira'nın yerine Galli teknik adam geldi
Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik adamlık görevine Rob Edwards'ı getirdi.
3.5 YILLIK ANLAŞMA
Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
BU SEZON 2 PUANDA KALDI
Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.
Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor
