Almanlar planı duyurdu: Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi

Fenerbahçe, yeni sezonda 10+4 şeklinde uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle birçok isimle yollarını ayırmak zorunda. Sarı-lacivertlilerde hangi oyunculara veda edileceği merak konusu olurken, Alman basını tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Amara Diouf, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir de "ayrılık" iddiası gündeme geldi.

B PLANI CHERIF

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; hücum hattına takviye yapmak isteyen Stuttgart, Wolfsburg'dan Dzenan Pejcinovic'in transferinin gerçekleşmemesi halinde B planı olarak Sidiki Cherif'i belirledi.

Sidiki Cherif'in, Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

GMRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Gineli santrforun devre arası transfer döneminde de Stuttgart'ın listesinde yer aldığı ve sarı-lacivertli kulüp ilk görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Türkiye kariyerine Şubat 2026'da başlayan Cherif için Fenerbahçe, 4 milyon euro kiralama ve 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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