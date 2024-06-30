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Almanya çeyrek finalde! Panzerler Danimarka'yı evine gönderdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya çeyrek finalde! Panzerler Danimarka&#039;yı evine gönderdi
Almanya, Danimarka, Euro2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 son 16 turu maçında Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın 35.dakikasında hakem yağmur sebebiyle maçı durdurdu ve takımlar soyunma odasına gitti.

Almanya ile Danimarka, EURO 2024 son 16 turunda BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Almanya, 2 golle kazanarak adını çeyrek finaleyazdırdı.

MAÇA YAĞMUR ENGELİ

Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başlarken 35. dakikada yoğun yağış nedeniyle hakem Michael Oliver, futbolcuları kenara yolladı. Yağmurun şiddetini artırması ve doluya dönmesi sonrası futbolcular soyunma odasına gitti. Yağışların şiddetini azaltması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Kalan 10 dakikada iki takım da gol bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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