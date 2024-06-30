Almanya çeyrek finalde! Panzerler Danimarka'yı evine gönderdi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2024 00:18 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme:

Almanya, Danimarka, Euro2024, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 son 16 turu maçında Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın 35.dakikasında hakem yağmur sebebiyle maçı durdurdu ve takımlar soyunma odasına gitti.