Almanya çeyrek finalde! Panzerler Danimarka'yı evine gönderdi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 son 16 turu maçında Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın 35.dakikasında hakem yağmur sebebiyle maçı durdurdu ve takımlar soyunma odasına gitti.
Almanya ile Danimarka, EURO 2024 son 16 turunda BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Almanya, 2 golle kazanarak adını çeyrek finaleyazdırdı.
MAÇA YAĞMUR ENGELİ
Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başlarken 35. dakikada yoğun yağış nedeniyle hakem Michael Oliver, futbolcuları kenara yolladı. Yağmurun şiddetini artırması ve doluya dönmesi sonrası futbolcular soyunma odasına gitti. Yağışların şiddetini azaltması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Kalan 10 dakikada iki takım da gol bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi