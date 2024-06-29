Almanya'nın 'Türkiye' hazımsızlığı! Avusturya maçı için alınan karar tepki çekti

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, Türkiye'nin son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacağı maçı devlet televizyonlarından yayınlamama kararı aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, adını son 16'ya yazdırdı. Şampiyonada yeni karşılaşmalar heyecanla beklenirken, ev sahibi Almanya'nın aldığı karar Türk taraftarların tepkisine neden oldu.

İKİ KANALDAN ORTAK KARAR

Türkiye, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF, Leipzig'de oynanacak olan müsabakayı canlı yayınlamama kararı aldığını açıkladı.

ALMANYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI RAHATSIZ

Yaklaşık 4 milyon gurbetçi vatandaşın yaşadığı Almanya'da, üç ayda bir olmak üzere devlet kanalları ARD ve ZDF için 55.08 Euro tutarında Radyo Televizyon vergisi ödeniyor. Bu durumda, Almanya'daki Türkler televizyon vergisi ödedikleri halde, devlet kanallarında maçı izleyemeyecekler.

Devlet televizyonlarının aldığı bu karar özellikle Türkler arasında büyük tepkiyle karşılanırken, gurbetçiler bu kararı protesto etmeye hazırlanıyor.

TÜRKLER EV SAHİBİ ALMANLARI GEÇTİ

Öte yandan Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı. Türkiye 130 bin taraftar ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakmayı başarırken, Almanların grup aşamasındaki taraf sayısı ise 125 bin oldu.

İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları:

1. Türkiye: 130 bin

2. Almanya: 125 bin

3. Hırvatistan: 103 bin

4. Arnavutluk: 95 bin

5. Romanya: 92 bin

6. İskoçya: 82 bin

7. Hollanda: 80 bin

8. Sırbistan: 73 bin

9. Polonya: 70 bin

10. İngiltere: 60 bin

11. Avusturya: 60 bin

12. Danimarka: 60 bin

13. Gürcistan: 60 bin

14. Ukrayna: 53 bin

15. Belçika: 50 bin

16. Macaristan: 44 bin

17. Slovenya: 44 bin

18. Fransa: 41 bin

19. İsviçre: 39 bin

20. Çekya: 38 bin

21. Portekiz: 37 bin

22. İtalya: 36 bin

23. Slovakya: 35 bin

24. İspanya: 34 bin