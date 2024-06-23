Almanya'daki Türklerin tutkusu Amerikan basınında! "Kültürel kimliklerinin merkezinde futbol var"

EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan Türkiye'nin, Almanya'daki Türklerden aldığı destek ve tribünlerdeki üstünlüğü Amerikan basınında yer buldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Türkiye için rüya gibi başladı. Gürcistan karşısında alınan galibiyet, tribünlerdeki Türklerin yoğunluğu ve karşılaşmada atılan gollerin büyük beğeni toplaması futbolseverleri oldukça mutlu etti.

"BERLİN KIRMIZI BİR DENİZE DÖNÜŞTÜ"

Amerikan gazetesi New York Times (NYT), Almanya'daki Türklerin EURO 2024'te Türkiye'ye verdiği desteğe değindi ve Gürcistan karşısında alınan galibiyet sonrası Almanya'da büyük sevinç yaşandığı belirtti.

"KÜLTÜREL KİMLİKLERİNİN MERKEZİNDE FUTBOL VAR"

18 Haziran'da BVB Dortmund Stadyumu’nda oynanan maçtaki galibiyetin ardından futbolseverlerin sokakta yaptığı kutlamalarla 'Berlin'in adet kırmızı bir denize dönüştüğü' ifade edildi.

Almanya'da Türklerin en çok yaşadığı şehirler olan Berlin, Köln ve Hamburg'da milli takıma büyük destek verildiği belirtildi. Ülkede yaklaşık 3 milyon Türkün yaşadığına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kişilerin kültürel kimliklerinin merkezinde futbol var. Almanyalı Türkler genellikle bir Alman bir de Türk takımı tutuyor: Schalke ve Fenerbahçe, Hamburg ve Galatasaray, Hertha Berlin ve Beşiktaş."

"ORTAK BİR KİMLİK VE TOPLULUK OLUŞTURUYOR"

Dortmund Teknik Üniversitesi'nden akademisyen Aladin El-Mafaalani, "Türk göçmenlerin farklı nesillerini birbirine bağlayan şeylerden biri de Türk futbolu" dedi.

Essen'deki Türkiye Araştırmaları Merkezi'nden Yunus Ulusoy, futbolun birleştirici bir gücü olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu ortak bir kimlik ve topluluk oluşturuyor. Neredeyse herkes bir Türk takımının taraftarı, ben Trabzonspor taraftarıyım. Aynı zamanda da bir Alman takımının, Borussia Dortmund'un taraftarıyım."

"GÜNDOĞAN VE ÖZİL BİZİM İÇİN BİRER KAHRAMAN"

Köln'de "küçük İstanbul" diye bilinen Keupstrasse mahallesinde yaşayan Kerem isimli bir Türk ise, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil gibi Türk asıllı Alman futbolcuların gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kerem, "Gündoğan ve Özil gibi oyuncular bizim için birer kahraman. Ülkenin geri kalanına hem Alman hem de Türk olunabileceğini gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberde, Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptığına da işaret edildi.