Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta San Antonio Spurs'e 111-99 mağlup oldu.

NBA'de Batı Konferansı 4'üncüsü Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'e 12 sayı farkla 111-99 yenildi.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 18 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmayla double-double yaparken; Amen Thompson 25, Kevin Durant ise 24 sayı attı. Spurs'te ise Victor Wembanyama, 28 sayı, 16 ribaunt kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

CURRY, 19'UNCU SIRAYA ÇIKTI

Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup etti.

Warriors'ta Stephen Curry 27, Moses Moody 26 sayı kaydetti. Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek 'NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19'uncu oyuncu' oldu. Jazz'da Brice Sensabaugh, 22 sayı attı.

KNICKS'TEN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

New York Knicks, deplasmanda Toronto Raptors'ı 119-92 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Knicks'te Mikal Bridges, 30 sayı attı, Karl-Anthony Towns ise bu sezon en çok ribaunt aldığı (22) maçı geride bıraktı. Raptors'ta Brandon Ingram, 27 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

