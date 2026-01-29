Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yakından takip ettiği 2. dönem sınav takvimi netleşti. Yüz yüze ve e-Sınav uygulamalarına ilişkin tarih detayları, kayıt yenileme süreciyle birlikte belli oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Açık Öğretim Lisesi öğrencileri gözlerini ikinci dönem sınavlarına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda bahar dönemi sınavlarına ilişkin önemli tarihler kamuoyuyla paylaşıldı.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Basılı evrakla yapılacak sınavlar, belirlenen okullarda yüz yüze uygulanacak. Öte yandan e-Sınav randevusu alan öğrenciler için AÖL 2. dönem e-Sınavları, 6 Mart 2026 - 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak. Öğrenciler, kendilerine tanımlanan randevu tarih ve saatinde sınava katılabilecek.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2026 Açık Öğretim Lisesi bahar dönemi sınav takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yüz yüze AÖL 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. e-Sınav uygulaması ise 6 Mart - 13 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası