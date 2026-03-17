Meteoroloji uyarısının ardından Hatay'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış, kıyı ilçelerinde dalgaların karaya ulaşmasına neden oldu. Fırtına sonrası İskenderun Körfezi'nde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi. Vatandaşlar çekilen sahilde balık tutarken, olayın mevsimsel ve daha önce de görülen bir durum olduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Hatay'da hafta sonundan itibaren başlayan kuvvetli fırtına ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE DENİZ SUYU ÇEKİLDİ

Kuvvetli fırtınayla birlikte Akdeniz'de dalgaların boyu yükseldi ve Samandağ, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçesinde zaman zaman karaya ulaştı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle de İskenderun Körfezi'nde deniz suyunda çekilmeler yaşandı. Sahile gelen vatandaşlar ise denizde balık tutarak zaman geçirdi.

Hatay'da deniz 10 metre çekildi! Haberi duyanlar sahile akın etti

"BİZE ÇOK ŞAŞIRTICI GELEN BİR OLAY DEĞİL"

Denizde yaklaşık 10 metreyi bulan çekilme olduğunu söyleyen Halit Yaylacı, ''Tatilde yeğenimle balık tutmaya geldik, tamamen boş zamanlarımızı böyle değerlendiriyoruz. Mevsim normalinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var. Deniz çekilmesi daha önceki yıllarda da İskenderunlu olduğumuz için bize çok şaşırtıcı gelen bir olay değil. Tabii şu an daha fazla çekilmiş gibi gözüküyor." dedi.

Hatay'da deniz 10 metre çekildi! Haberi duyanlar sahile akın etti

"DENİZDE YAKLAŞIK 10 METRE YÜRÜYEREK İLERLEYEBİLİRİZ"

Geçmişten deprem kaynaklı bir tedirginlik olduğunu belirten Yaylacı, "Olağan bir olay yani gelgit bu, doğamızda olabilecek olaylar. Tabii balık tutmak biraz zorlaştı. İnsanlar her şeye rağmen çekilen denizde bile balık tutmaya devam ediyor. Şaşırmadık desek yalan olur. Bu kayaları hiç görmemiştik daha önce. Yani denizde yaklaşık 10 metre yürüyerek ilerleyebiliriz. Birkaç gün böyle devam eder sonra eski haline dönecektir." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası